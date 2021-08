*MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI PIEVE 2021* Come da decreto legge n°175 del 23/07/2021 l’accesso all’area della fiera sarà consentito solamente ai soggetti muniti di green pass. Per accedere alla manifestazione non sarà richiesta l’esibizione del green pass, ma verranno eseguiti dei controlli a campione da parte delle forze dell’ordine.

*Orari* La fiera si svolgerà nei seguenti orari 3-4 settembre dalle ore 18:00 fino all’1:30 il5 settembre dalle ore 16:00 alle ore 24:00

*Residenti nelle vie interessate dalla manifestazione* I residenti potranno accedere liberamente per fare rientro alla propria abitazione, esibendo un documento in caso di controllo.

*Area spettacoli* Per poter accedere all’area spettacoli, situata nei pressi delle 4 porte, sarà richiesta l’esibizione nel Green pass.

*Mascherina* Ricordiamo che nelle vie interessate dalla fiera sarà obbligatorio indossare la mascherina.

*L’accesso alle celebrazioni* Per le celebrazioni religiose (messa prefestiva e la benedizione della Madonna)le persone che non sono in possesso del green pass potranno accedere alla Collegiata da via San Carlo.

*Fuochi pirotecnici*Domenica 5 settembre alle ore 23:30 ci sarà lo sparo di fuochi pirotecnici sulla sommità del l’argine. L’area non sarà contingentata e soggetta al controllo del green pass, ma si raccomanda di mantenere la distanza e di indossare la mascherina. Il programma della manifestazione è consultabile al link https://fb.me/e/2r0Y1SlO6