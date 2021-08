CENTO: Incidente nella rotatoria di Bivio Dondini, ferita la candidata alle amministrative Francesca Caldarone

E’ rimasta coinvolta in un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze la candidata alle amministrative di Cento del prossimo 3/4 ottobre Francesca Caldarone, già presidente della Consulta Civica di Casumaro e attualmente nelle liste di Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura di Fabrizio Toselli, attuale sindaco di Cento. La Caldarone è stata trasportata al pronto soccorso di Cento in ambulanza e non è in gravi condizioni. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri della Stazione di Cento intervenuti per i rilievi. A quanto sembra, da una prima sommaria ricostruzione, sembra che la Caldarone, a bordo della sua Volvo, stesse percorrendo la rotatoria quando, per cause in corso di accertamento, è venuta a collisione con una Fiat 500 che l’ha centrata nella parte destra della vettura. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 che ha soccorso la Caldarone trasportandola al pronto soccorso cittadino per accertamenti. Raggiunta al telefono la Caldarone ha affermato di sentirsi bene “nonostante la brutta avventura e “in questo momento attendo di effettuare altre indagini per vedere se la spalla, che mi fa male, ha avuto qualche danno. Mi dispiace molto per la ragazza che mi ha coinvolto nel sinistro e spero che stia bene. Purtroppo sono cose che possono capitare e questo, comunque, non mi fermerà durante la campagna elettorale che sta entrando nel vivo.” La rotatoria di Bivio Dondini è spesso teatro di sinistri anche a causa del fatto che l’asfalto si presenta piuttosto malandato e pieno di asperità che non contribuiscono certo alla migliore marcia dei veicoli. Inoltre la segnaletica orizzontale è quasi completamente assente: non sono evidenziate le corsie e le linnee sull’asfalto sono quasi trasparenti. Va inoltre evidenziato (n.d.r.) che moltissimi automobilisti e centauri, nel percorrere la rotatoria non usano gli indicatori di direzione e, spesso, denotano di non conoscere minimamente come si utilizzano le rotatorie. Da parte della Redazione di areacentese.com rivolgiamo alla candidata Francesca Caldarone i più fervidi auguri di pronta guarigione.

la Volvo della Caldarone

Francesca Caldarone