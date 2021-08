IL COMUNE DI CENTO PRESENTA “VIGILIUM CENTO” IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DI VICINATO

Durante la conferenza stampa in sala Zarri, presieduta dall’assessore alla sicurezza del comune di Cento, è stato presentato “vigilium cento”, il nuovo sistema smart in dote alle forze dell’ordine del comune.

“Vigilium” consiste in un’app scaricabile gratuitamente per tutti gli incaricati del controllo del vicinato, che permette un contatto diretto con le forze dell’ordine. Ogni segnalazione, dai rifiuti abbandonati, mal funzionamento di apparecchiature comunali fino ad atti illeciti, verranno immediatamente riportare agli organi competenti. Il sistema inoltre terrà conto delle statistiche permettendo poi di individuare possibili zone di degrado e quindi intensificare gli sforzi per porvi rimedio.

Questa soluzione all’avanguardia è stata sviluppata dall’università di giurisprudenza di Trento e rientra nel progetto “Tecnologia e controllo di vicinato”, oggetto di accordo di programma tra le regione Emilia Romagna e l’amministrazione comunale di Cento, nonché in sinergia con la polizia locale.

Il comune di Cento è il secondo comune in tutta Italia ad adottare questa nuova tecnologia, permettendo così un balzo in avanti per quello che riguarda la lotta al degrado.

Navigazione articoli