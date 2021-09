Riapertura di successo per la piscina di Cento

Dopo quasi un anno dalla sua chiusura causa covid, lunedì 6 settembre ha riaperto la piscina di Cento. Un evento tanto atteso, al punto da creare per buona parte della giornata code agli ingressi. Segno che a Cento c’è tanta voglia di normalità e di rivivere il proprio spazio d’acqua.

“Si è trattato di un’estate complicata, con problemi di manutenzione straordinaria che hanno costretto l’impianto ad un riposo forzato” ricorda la Presidente di Nuova Sportiva, Silvia Grandi,”Abbiamo lavorato sodo, facendoci carico di lavori spesso oltre le nostre stesse competenze pur di garantire alla cittadinanza la riapertura in tempi accettabili. Ma ora siamo ripartiti e guardiamo solo alle cose positive, godendoci questo ritrovato tuffo nella normalità. I primi giorni di riapertura ci raccontano che Cento ha voglia di nuotare, e noi abbiamo voglia di Cento.”

Nuova Sportiva, al pari di altri gestori, rivendica tuttavia la necessità che le pubbliche amministrazioni (compresa quella centese) si facciano carico di un intervento immediato e concreto finalizzato a dare equilibrio alla gestione economica degli impianti, un atto doveroso in ragione delle convezioni sottoscritte e delle linee guida in materia sottoscritte da ANCI, FIN e Coordinamento Nazionale dei Gestori. D’altro canto è necessario che il Governo si esprima sulla richiesta di modifica dei protocolli di accesso agli impianti natatori sulla scorta dell’introduzione del Green Pass, che rappresenta una misura di protezione corretta e condivisibile.

Si tratta di provvedimenti essenziali che possono garantire il proseguo delle attività sportive e di conseguenza il benessere e la salute delle persone.

L’impianto è quindi già a pieno regime garantendo ogni giorno accesso per coloro che intendono fare nuoto libero e con un palinsesto molto completo di corsi nuoto e ginnastica in acqua(riservata ai soli tesserati). Tutte le informazioni si possono reperire sul sito

www.nuovasportiva.it

, sulle pagine FB e IG della Piscina o direttamente contattando e passando presso la segreteria dell’impianto.

Come da normativa vigente, l’accesso all’impianto natatorio sarà possibile solo tramite l’esibizione del Green Pass. Con una novità per gli accompagnatori di minorenni o persone con disabilità, che potranno accedere agli spogliatoi, mentre nelle altre aree dell’impianto avranno necessità di green pass al pari degli altri utenti.

Navigazione articoli