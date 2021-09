CENTO: Riapertura scuole Pascoli

Questa mattina la campanella delle storiche scuole Pascoli, recuperate e messe in sicurezza 9 anni dopo il sisma e la conseguente inagibilità, è ritornata a suonare. L’edificio, in pieno centro storico, è stato riaperto ed ospiterà classi dell’Istituto comprensivo 2; una giornata storica per tutti gli studenti ma anche per tutta la comunità centese.

Oltre al recupero strutturale, si sono conclusi una lunga serie di interventi di rifunzionalizzazione dell’edificio.

Si ritiene soddisfatta la dirigente ai Lavori Pubblici del Comune di Cento Beatrice Contri:

“Sono molto fiera del grande lavoro di squadra compiuto da tutti i colleghi dell’ufficio lavori pubblici al fine di riaprire questa scuola storica per l’inizio dell’anno scolastico 21/22.

Oggi la scuola, che ospita 6 classi di primaria e 9 di secondaria di primo grado, oltre a laboratori, refettori, biblioteca e palestrina, risulta migliorata sismicamente pur conservando l’antica bellezza.

Tutto questo è stato possibile non solo grazie al supporto continuo del Sindaco, degli Amministratori Comunali e della Dirigente dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli, ma anche grazie al concreto lavoro di due aziende locali, Campagnoli Costruzioni srl e Macro srl, che hanno condiviso con noi questa sfida, vincendola.”