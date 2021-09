CURIOSITA’,VACCINO E GREEN PASS: come gli italiani incontrano le escort più sicuri grazie al vaccino, ma ancora più attenti alle recensioni

Molte escort hanno iniziato a segnalare sui loro profili il possesso del Green Pass o l’avvenuta vaccinazione per tranquillizzare i propri clienti.



Ad esempio si legge sul profilo Escort Advisor di Arianna di Bologna: Solo clienti con green pass. safe sex per me, per voi e per i vs cari… non scrivetemi se non siete nello stesso mood. Sono vaccinata grazie al mio lavoro principale, attestabile attraverso il fse. Così anche Victoria di Verona: Benvenuto. Mi chiamo Victoria, sono una donna elegante, socievole con buon gusto e personalità. Vaccinata contro il covid per passare i nostri momenti di puro relax e Samantha di Parma: Sottoposta al vaccino ho il green pass, mi presento!



Un altro esempio è Regina di Salerno: Effettuo tamponi periodici di controllo per tutelare la salute di tutti e sono vaccinata contro il Sars-Covid. Dotata di termoscanner all’ingresso e gel disinfettante. Mi chiamano “la regina del sud”. Carlotta di Vicenza, invece specifica sul suo profilo di Escort Advisor: Disinfetto con prodotti medico sanitari! Con la situazione covid 19 farò un massimo di tre persone al giorno visto che tra ogni seduta dovrà sterilizzare e disinfettare tutte le superfici e pavimenti e questo porta via minimo 30 min tra un appuntamento e l’altro! Ho comprato la macchinetta all’ozono x sanificate la casa! Ogni settima effettuo il tampone!



Le persone in questo momento di incertezza vogliono più informazioni prima di chiamare una escort, per cui un profilo curato, aggiornato e con recensioni sta avendo più successo di un annuncio di poche righe senza garanzie – commenta Mike Morra, fondatore di Escort Advisor – a sostegno di questa tendenza c’è il fatto che Escort Advisor ha raggiunto i 3 milioni e 500 mila utenti unici mensili.



Anche la frequenza degli incontri è cambiata. Coloro che incontrano le escort 1-3 volte l’anno, prima del Covid erano il 21%, mentre oggi sono il 32%. Tendenza simile per gli utenti che cercano appuntamenti 4-6 volte l’anno dal 18% al 20%. Sono diminuiti, invece, gli utenti che incontrano le escort più volte al mese scendendo dal 25% pre covid al 17% di oggi. Così come sono calati gli incontri più frequenti, cioè una volta alla settimana (dal 6% al 4%) e più volte a settimana (dal 3% al 2%).