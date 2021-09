ELEZIONI VIGARANO: DAVIDE BERGAMINI, CANDIDATO A SINDACO PER UNITI PER VIGARANO: “MOBILITA’ GREEN PER VIGARANO CON I FONDI DEL MINISTERO E PERCORSI IN BICI PER SPORTIVI E APPASSIONATI”

Davide Bergamini, candidato a sindaco per “Uniti per Vigarano”, lista sostenuta da Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia e Forza Italia, lancia la “mobilità green” per Vigarano e il suo territorio, con mezzi ecologici, piste ciclabili per arrivare fino ai comuni limitrofi e percorsi dedicati allo sport e al cicloturismo.

“Da anni, mi affascina lo sviluppo che sta vivendo la mobilità e ciclomobilità sostenibile e, da vigaranese appassionato di bicicletta, ritengo il nostro Comune pronto per fare un salto di qualità in termini di mobilità green e di piste ciclabili. Farlo è possibile anche per realtà di piccole dimensioni, e senza nessun costo che gravi sulle casse comunali. Se saremo alla guida di Vigarano nella prossima legislatura ci impegneremo per intercettare le risorse che il MiSE, a fondo perduto, destina ai Comuni e che ci permetteranno di implementare progetti attuabili e all’avanguardia. Tra questi penso al noleggio di mezzi green e alla creazione di percorsi dedicati”.

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 luglio 2017 infatti “ha destinato contributi alle Pubbliche Amministrazioni in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, prevedendo la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di ottenere contributi a partire da 140.000 euro (questa era la cifra destinata nel 2020) fondi che per il 2021 sono addirittura raddoppiati”, aggiunge Bergamini.

“L’idea è quella di mettere a disposizione mezzi ecologici e biciclette di ultima generazione a tariffe calmierate per i cittadini, garantendo a tutti la possibilità di utilizzarli e al Comune che attiva il progetto la possibilità di reinvestire il ricavato in interventi legati al sociale ed al territorio – conclude il candidato sindaco -. E’ evidente che a supporto di questi progetti andrà resa più forte l’attenzione urbanistica alla viabilità e all’incremento delle piste ciclabili. Il nostro intento è rendere Vigarano all’avanguardia anche da questo punto di vista: il nostro territorio, pianeggiante, di limitate dimensioni e facilmente percorribile è perfetto per essere attraversato in bicicletta, con il doppio effetto di ridurre l’inquinamento e incentivare uno stile di vita più sano”.

Inoltre “il Comune di Bondeno ha già attuato il progetto, pertanto, grazie alle sinergie che potranno nascere con i comuni dell’alto ferrarese, sarà possibile condividere anche questo servizio e creare percorsi sportivi, turistici e perché no enogastronomici per turisti e appassionati“.

