PIEVE DI CENTO, riflessioni sull’arteterapia nei luoghi dell’arte: Incontro con Carlo Coppelli

Museo MAGI’900, via Rusticana A/1, dalle 18:00 alle 20:00

Incontro con l’arteterapeuta Carlo Coppelli nel Giardino della Scultura, per condividere riflessioni sull’arteterapia nei luoghi dell’arte, analizzando esperienze e prospettive tra scuola, società e cura. Davanti a un’ immagine, sia essa uno scarabocchio o un’opera d’arte, ci comportiamo tutti come degli analfabeti di fronte a un enigma visivo, ma quando osserviamo un dipinto, un’installazione, una scultura, oltre al piacere intellettivo, scaturisce un riconoscersi attraverso l’immagine, un rispecchiamento. Carlo Coppelli introdurrà i temi trattati nelle sue recenti pubblicazioni e proporrà un momento di interazione con il pubblico.

Coppelli, già docente e artista, è tra i fondatori della Scuola Triennale di Formazione in Arteterapia della Cittadella di Assisi – Pro Civitate Christiana, e responsabile didattico della Scuola Triennale di Formazione in Arteterapia di Sassari.

L’evento è rivolto a chiunque sia interessato all’arte intesa come forma di comunicazione, relazione e aiuto, a insegnanti, educatori e terapeuti.

Gratuito

Numero massimo partecipanti: 40 persone

Per iscrizioni e informazioni:

051/6861545

info@magi900.com