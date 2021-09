CODIGORO: Esce di strada con l’auto, i Carabinieri lo denunciano per guida in stato di ebbrezza

Ieri sera 16 settembre 2021, verso le 18 alla centrale operativa 112 dei Carabinieri di Comacchio (Fe) perveniva la segnalazione di un incidente stradale, avvenuto in via per Volano di Codigoro (Fe), il cittadino riferiva all’operatore che il conducente del mezzo, uscito di strada, era cosciente ma ferito ed in stato di agitazione per cui necessitava di assistenza medica.

Immediatamente la Centrale Operativa inviava sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Comacchio e personale del 118. Dopo le prime cure il conducente veniva trasportato all’ospedale del Delta per le cure del caso, ma al test alcolimetrico effettuato, su richiesta della pattuglia intervenuta, l’uomo è risultato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolimetrico pari a 2,30 g/l (quasi cinque volte il limite massimo). Per questa ragione B.A., 50 enne del luogo veniva deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per guida in stato di ebbrezza e la sua patente ritirata.