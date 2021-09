LIBERTA’ PER CENTO: “BOLLETTE HERA GAS E LUCE AGLI EX CLIENTI CMV RIPORTANO AUMENTI, CHIAMATE IMMEDIATAMENTE IL NUMERO VERDE HERA”

Mentre è in corso la campagna elettorale , disseminata di fanfaluche e fantasie ,

Sono arrivate le BOLLETTE HERA di GAS e LUCE agli ex clienti CMV .

RIPORTANO AUMENTI DELLE MATERIE PRIME DEL 63% ( luce ) e del 73,5 % ( gas ) .

CHIAMATE IMMEDIATAMENTE IL NUMERO VERDE HERA e chiedete chiarimento e se possibile ritrattate le vostre tariffe che molto probabilmente per gli ex clienti CMV sono le stesse fornite al sottoscritto ( welcome Hera casa gas – luce ) . Otterrete una tariffa più bassa della applicata ma comunque con un aumento del 17% !

Lo stesso governo DRAGHI si sta occupando del problema per cercare di mitigare la mazzata alle famiglie , credo che sarà inevitabile la amara sorpresa ma intanto a livello locale IL MIO DOVERE DI CONSIGLIERE COMUNALE IN CARICA ed in corsa per la rielezione in appoggio a MARCO PETTAZZONI è quello di denunciare e mettere in allerta i miei concittadini :

SPERO DI ESSERE STATO UTILE E OCCHIO ALLE FANFALUCHE.