FERRARA: Entra in casa della ex sfondando la porta, denunciato dai Carabinieri

Non aveva ancora accettato di essere stato lasciato dalla ex e voleva andare presso la sua abitazione per parlarle.

Ieri sera 17 settembre 2021 l’uomo, M.L. 50 enne senza fissa dimora, si presentava alla porta dell’appartamento della donna e, al suo rifiuto di aprire la porta, decideva di sfondarla per entrare in casa. La vittima spaventata chiamava l’utenza di emergenza 112 dei Carabinieri, chiedendo aiuto, non riuscendo a convincere l’intruso ad uscire dalla sua abitazione.

Sul posto veniva inviata immediatamente una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ferrara che, dopo aver identificato le parti, allontanava l’uomo che veniva anche denunciato per violazione di domicilio aggravata e danneggiamento.