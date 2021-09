LAGOSANTO: Incidente stradale tra due auto, quattro feriti, accertamenti dei Carabinieri

Erano quasi le 22, di ieri sera 17 settembre 2021, quando due autovetture che procedevano negli opposti sensi di marcia, lungo via Argine Spino di Lagosanto (Fe), venivano a collidere tra loro. I due autoveicoli, una Volkswagen Golf condotta da un comacchiese 45 enne e una Peugeot 206 condotta da una 36 enne del luogo, a seguito dell’urto uscivano di strada riportando gravi danni e gli occupanti dei mezzi rimanevano feriti. Sul posto intervenivano la pattuglia dei Carabinieri di Mesola (Fe), i Vigili del Fuoco e personale del 118 che prestava le prime cure agli infortunati.

Il conducente della Golf veniva trasportato all’Ospedale di Lagosanto, mentre la conducente della Peugeot, con le due figlie minori, che viaggiavano sul sedile posteriore, venivano trasferite all’Ospedale di Cona. Fortunatamente le ferite riportate da tutti sono risultate lievi e nessuno risulta in pericolo di vita. Dopo la rimozione dei mezzi da parte dell’autosoccorso, i rilievi tecnici dei Carabinieri per risalire alle cause e alla dinamica del sinistro.