FORZA ITALIA CENTO: Una proposta per la raccolta differenziata

Fototrappole è una concreta proposta di Forza Italia Cento che si è sempre contraddistinta per la pro-positività sulle attività da proporre sul territorio per contribuire al miglioramento della vita dei cittadini e all’abbassamento dei costi sugli stessi. In ambito raccolta rifiuti ci piace proporre un co-investimento comunale con Clara S.p.A. per dotare il nostro territorio di alcune foto trappole mobili per contrastare l’abbandono dei rifiuti a volte speciali o pericolosi. Sono soluzioni innovative nell’ambito della videosorveglianza ambientale che garantiscono il monitoraggio da remoto di qualsiasi area esterna in Real Time, anche non raggiungibile dalla rete elettrica. Questi sistemi sono facilmente trasportabili e dotati di apparati che garantiscono autonomia energetica, per questo sono particolarmente indicati per il controllo diffuso e continuo di grandi aree, come parchi e aree protette, per monitorare anche le zone più remote o isolate come aree fluviali o isole ecologiche e ideali per svolgere attività di monitoraggio antincendio poiché dotate di sistemi di allarme tramite notifica al centro di controllo indicato.

Con l’utilizzo di fotocamere digitali che cominciano a riprendere appena rilevano una massa in movimento, collegandole alle centrali delle forze dell’ordine, vedendo in tempo reale se ci sono comportamenti dediti all’abbandono illegale di rifiuti lontani da occhi indiscreti, aumenteremmo il decoro urbano, o meglio eviteremmo un indecoroso arredo urbano imbarazzante per una città che vuole aprirsi al turismo. Clara S.p.A. risparmierebbe soldi che sennò spenderebbe per mandare addetti e mezzi per il recupero e tutto ciò impatterebbe fortemente sui risparmi per i cittadini.