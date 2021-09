FERRARA: Ruba bottiglie di alcolici all’Ipercoop, denunciato dai Carabinieri

Ieri sera 21 settembre 202, poco prima della chiusura dal supermercato Ipercoop del centro commerciale “Il Castello” di Ferrara, perveniva una richiesta di intervento al 112 dei Carabinieri. Il responsabile dell’esercizio di vendita segnalava la presenza di un uomo che aveva asportato della merce ed aveva cercato di allontanarsi senza pagare il dovuto. Il cliente veniva fermato dagli addetti alla vigilanza e poi controllato dalla pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ferrara che, dopo aver perquisito l’uomo, rinveniva bottiglie di alcolici per un valore di oltre 95 euro, prontamente restituite al responsabile del negozio. Successivamente l’autore del furto, identificato per G.S., 26 enne ferrarese, noto agli uffici di polizia, veniva accompagnato in caserma per gli atti relativi alla sua denuncia in stato libertà, alla Procura della Repubblica estense, per furto aggravato.

