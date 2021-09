COMACCHIO: Acquista un giubbino on line e viene truffato, autrice denunciata dai Carabinieri

Ieri 21 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Comacchio (Fe), alla conclusione degli accertamenti e delle indagini, scaturite dalla querela di un 65 enne comacchiese, deferivano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per truffa Z.E., 23 enne romana, già nota agli uffici di polizia. La giovane, nel febbraio 2021, aveva pubblicato sul sito web “Subito.it” l’inserzione per la vendita di un giubbotto usato, per l’importo di 143 euro. Il Comacchiese, interessato all’acquisto contattava la ragazza e concordava le modalità di pagamento, tramite ricarica poste pay, ma una volta trasferito il denaro non riceveva più nulla. Ora la giovane romana dovrà rispondere del reato avanti al Tribunale di Ferrara.

