FISCAGLIA: Furto dal demolitore, scoperto e denunciato dai Carabinieri il complice

Ieri 21 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia (Fe), al termine delle indagini sviluppate a seguito del furto di una autovettura radiata dalla circolazione, patito dalla “autodemolizione e rivendita autovetture usate” Mazzola di Migliarino (Fe), il 29 marzo 2021, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per furto aggravato B.R.C., 29 enne romeno, domiciliato nel rodigino. Per il furto in questione i Carabinieri risalirono nei giorni successivi ad uno degli autori materiali, S.I.D, autotrasportatore 30 enne romeno, residente nel ferrarese, le indagini inducevano tuttavia i militari a ritenere che l’uomo non avesse agito da solo, ma con l’ausilio di un complice. A distanza di alcuni mesi gli investigatori sono riusciti a raccogliere gli elementi necessari a deferire il 29 enne, per concorso in furto aggravato.

