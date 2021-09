Presentazione del libro “Un Emporio e la sua Cattedrale. Gli scavi in piazza XX Settembre e Villaggio San Francesco a Comacchio”

25 Settembre 2021. Comacchio, sala polivalente San Pietro, via Agatopisto 5.

Interverranno saluti – Pierluigi Negri (Sindaco di Comacchio) – Sara Campagnari (Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara) – Maria Del Valle Ojeda Calvo (Prorettrice alla Ricerca Università Ca’ Foscari Venezia) – Luigi Malnati (già Soprintendente e Direttore Generale alle Antichità MIBACT) – Sauro Gelichi (Professore Ordinario; Dipartimento di Studi Umanistici – Università Ca’ Foscari Venezia)

Conclusioni – Emanuele Mari (Assessore alla Cultura del Comune di Comacchio)

Coordina – Caterina Cornelio (Direttrice Museo Delta Antico)

L’accesso alla sala sarà soggetto al controllo del Green Pass

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 il Comune di Comacchio, grazie al progetto VALUE Interreg Italia – Croazia, per venerdì 24 e sabato 25 settembre – ore 9, 10, 11, 12 – ha previsto visite guidate agli scavi diretti da Sauro Gelichi in corso presso il sito archeologico di S. Maria in Padovetere a cura degli archeologi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Prenotazione obbligatoria – richiesta di Green Pass – info IAT Comacchio 0533 314154