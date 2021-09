CENTO: Attimi di paura per un principio d’incendio in abitazione, provvidenziale l’intervento dei carabinieri

Un principio d’incendio in una cappa in cucina sviluppatosi nei giorni scorsi all’interno di una casa di via Galletti a Cento ha destato molta preoccupazione, sia per le conseguenze che avrebbe potuto avere sulle persone all’interno della casa, sia sulla abitazione stessa. I proprietari che erano all’interno della casa hanno effettuato immediatamente una chiamata al numero di soccorso. L’uomo, al telefono, è spaventato e non riesce a controllare le fiamme, chiede aiuto. La chiamata giunge alla centrale operativa del 112 e viene fatta convergere una pattuglia dei carabinieri che, appena giunti sul posto, sfidando il fumo denso che stava già invadendo la stanza, con grande prontezza di decisione, hanno provveduto a spegnere il piccolo incendio con gli estintori di servizio alla volante. Intanto sul posto viene fatta convergere una squadra dei vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza della stanza dove si era sviluppato l’incendio per cause in corso di accertamento. I pompieri hanno svuotato la casa dal denso fumo utilizzando gli aspiratori mentre il 118 provvedeva a soccorrere i due anziani che avevano inalato i fumi durante un primo tentativo di controllare l’incendio. Fortunatamente nessun problema per le persone e nessun danno particolare all’abitazione. Resta solo da ripristinare la cappa e la parte elettrica adiacente.

