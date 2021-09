MARCO MATTARELLI, CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO: IL PERCHÉ DI UNA CANDIDATURA A CONSIGLIERE COMUNALE

Libertà per cento è un progetto , non una lista civica per le sole elezioni amministrative. Il nostro ed il mio impegno è la tutela della libertà in ogni sua forma partendo dalla libertà di espressione alla certezza del diritto , alla parità delle opportunità .Questi temi sono nel programma di MARCO PETTAZZONI candidato sindaco e pertanto la mia presenza al suo fianco è per garantire questi valori che sono fondamentali per il rilancio della città : una amministrazione trasparente e presente è già un valore, il programma è articolato in pochi punti essenziali sui quali vigileremo per l’attuazione e ne saremo responsabili . In città elezioni dovremo fare i conti con un bilancio 2022 – 2023 basato su un equilibrio di soli 975 € ed una caduta di investimenti a soli 2,6 milioni da 32 peraltro dovuti a soldi non spesi negli anni di ingessatura della attuale amministrazione.

Ci sono 260 candidati che dovrebbero almeno conoscere questa situazione della bilancio della città perché è tutto qui : l’equilibrio finanziario . anche se prendo soldi dalla regione , quest’ultima applica TASSE per erogare soldi ai comuni . La regione Emilia-Romagna è quella che la addizionale IRPEF più alta d’Italia seconda solo alla regione Piemonte ed ha 6 miliardi di debito .

Sono dieci anni che lavoro in consiglio comunale a 33 euro lordi al mese . Ho affrontato e battagliato per temi pubblici di interesse della città e della comunità oltre che di CRCento spa e ricostruzione post terremoto. Decine e decine di interrogazioni, ODG , proposte , denunce alle autorità , nel silenzio e assenza TOTALE della politica ferrarese che invece oggi si presenta a sostegno di Toselli calpestando i territori . NON TOLLERO che certi tromboni nullafacenti ed inconsistenti vengano SOLO OGGI a fare sentire la loro inutile voce a sostegno di un sindaco uscente fino ad oggi inesistente e perciò insufficiente. Questa vecchia politica è inutile oltre che dannosa .

Più forza a Mattarelli , più LIBERTÀ PER CENTO !