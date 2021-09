CENTO: Violenza sessuale, aggredisce una donna, individuato e denunciato dai Carabinieri

Giovedì mattina 23 settembre 2021, una 58 enne centese, stava percorrendo via Cremonino in sella alla sua bicicletta, quando le si affiancava un giovane che le dava una spinta facendola rovinare a terra. La donna dopo la caduta rimaneva per pochi istanti al suolo incredula dell’accaduto, ma il giovane responsabile del gesto, le si fiondava addosso palpeggiandola e tentando di baciarla. La sventurata ciclista cercava di allontanarlo, difendendosi dall’aggressione, mettendosi ad urlare. Il malintenzionato a quel punto si dava alla fuga. La donna chiamava l’utenza di emergenza 112 dei Carabinieri di Cento (Fe), chiedendo aiuto e subito interveniva la pattuglia della Stazione di Casumaro (Fe) che soccorreva la vittima e raccoglieva le sue prime indicazioni per risalire al responsabile dell’aggressione sessuale. Le indagini venivano assunte dalla Stazione Carabinieri di Cento (Fe) che, nell’arco di pochi giorni, riusciva a risalire all’identità del giovane, un 28 enne residente in un comune limitrofo del Bolognese, il quale è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara, per violenza sessuale.

