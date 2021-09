FERRARA OFF – Conclusione Festival di Microteatro BONSAI

Si è conclusa domenica 26 la quinta edizione del Festival di microteatro BONSAI organizzato da Ferrara Off APS con il sostegno del Comune di Ferrara, A.N.C.I. e della Regione Emilia Romagna e in collaborazione con Festival Pindoles di Barcellona, Centro Acquedotto APS, MusiJam APS e Consorzio Wunderkammer.

La diversità e l’unicità delle opere proposte in questa edizione hanno permesso di rinnovare l’abitudine al teatro e allo spettacolo dal vivo, in maniera molto informale e poco impegnativa, con ingressi a offerta libera e con il maggior numero di repliche possibili per aumentare i partecipanti rispettando le norme di distanziamento.

10 giornate di spettacoli che hanno visto protagoniste 11 compagnie e la partecipazione di circa 600 spettatori. Un pubblico molto vario, sia per interessi che per età, dai ragazzi delle scuole medie ai meno giovani del Centro Sociale Acquedotto, ma che proprio per questo è riuscito a costruire, per il breve periodo di esistenza dello spettacolo e non solo, un momento di vera comunità e condivisione.

L’ultimo appuntamento, un extra che prosegue la collaborazione con Riaperture Photofestival, saranno le letture scelte da Ferrara Off e interpretate da Liliana Letterese e Andrea Lugli sul tema della Longevità per la visita guidata della mostra È Così la Vita – An Ode to Standstill di Lea Meienberg (sabato 2 ottobre ore 12.00).

Info: www.festivalbonsai.it