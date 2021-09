ELEZIONI VIGARANO: OSTELLARI, BALBONI E AIMI IN CITTA’ PER CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE “UNITI PER VIGARANO”

DAVIDE BERGAMINI: “INVITO I CITTADINI A PARTECIPARE AD UN MOMENTO DI SOCIALITA’ E CONDIVISIONE”

Domani sera, a Vigarano, in occasione della chiusura della campagna elettorale della lista Uniti per Vigarano, saranno presenti i senatori Andrea Ostellari (Lega Salvini Premier), Alberto Balboni (Fdi) e Enrico Aimi (Fi) ad una cena con cittadini e simpatizzanti. L’incontro è aperto al pubblico e si terrà presso il locale Il Buongustaio a Vigarano, alle ore 20:00, e per la cena è consigliata la prenotazione al 3884671532 .

“Siamo lieti di ospitare a Vigarano i senatori in rappresentanza delle forze politiche di centrodestra unite che sostengono la lista Uniti per Vigarano – spiega il candidato a sindaco Davide Bergamini – sarà il momento per confrontarci con cittadini e simpatizzanti sui temi politici più importanti e sulle ricadute sul nostro territorio. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla cena per un momento di socialità e condivisione.

