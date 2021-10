MASSA FISCAGLIA: Incidente durante la battuta di caccia, pensionato muore cadendo in un canale

Questa mattina 30 settembre 2021, alla centrale 112 dei Carabinieri di Portomaggiore (Fe), perveniva la richiesta di aiuto da parte di un cacciatore che si trovava nella zona di via Corbaccia di Massa Fiscaglia (Fe), il quale riferiva di aver perso il contatto con un amico compagno di battuta, il quale risultava avere il cellulare non più raggiungibile. Sul posto intervenivano le pattuglie dei Carabinieri di Massa Fiscaglia ed Argenta, unitamente a personale del 118 e dei vigili del fuoco. Il cacciatore infatti veniva rinvenuto poco dopo riverso, esanime, all’interno del canale Bastione. I militari intervenuti rinvenivano, sull’argine del canale il fucile dell’anziano, privo della cinghia di trasporto che veniva ritrovata agganciata al collare del cane, anch’esso in acqua. Sulla sponda si rilevavano stracce di scivolamento, verosimilmente lasciate dallo sventurato cacciatore, sceso dall’argine verso il corso d’acqua per agganciare con la cinghia il proprio cane caduto nel canale, scivolando a sua volta in acqua ove annegava. Il corpo dell’uomo, identificato per il forlivese F.F., 78 enne pensionato, veniva recuperato dai vigili del fuoco e trasferito alla medicina legale a disposizione della Autorità Giudiziaria.

