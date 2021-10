Sottoscritta una convenzione tra l’Università degli Studi di Ferrara ed il Comando Regionale Emilia Romagna Guardia di Finanza per i corsi di Giurisprudenza

In data 29 settembre 2021, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, il Prorettore dell’Ateneo – Professor Enrico Deidda Gagliardo – e il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Giuseppe Gerli -, hanno sottoscritto una convenzione volta alla realizzazione di percorsi di collaborazione in ambito formativo.

In particolare l’iniziativa è finalizzata a incentivare l’iscrizione del personale della Guardia di Finanza ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento di Giurisprudenza, a progettare e realizzare attività ed eventi formativi congiunti grazie alle elevate e qualificate

professionalità in materia, espresse dai docenti dell’Ateneo estense e dal personale del Corpo.



“La convenzione è il frutto di una feconda collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza e l’intero Ateneo di Ferrara – ha osservato il Generale Giuseppe Gerli – che consentirà di rafforzare concretamente l’accrescimento professionale post-formazione

dei nostri militari, inserendosi in un percorso di politiche di welfare promosse dal Corpo della Guardia di Finanza in favore del proprio personale”.

“L’accordo con la Guardia di Finanza – ha sottolineato il prorettore Enrico Deidda Gagliardo si inserisce nell’impegno portato avanti in questi anni dall’Università di Ferrara per creare collaborazioni concrete con le realtà istituzionali più importanti a livello territoriale e nazionale. Oltre a consentire un utile scambio di competenze, questo processo ci ha anche consentito di passare da poco più di quindicimila a oltre venticinquemila iscritti, aumentando ancora di più le sinergie tra enti, comunità locale e Ateneo.

L’offerta formativa del nostro Dipartimento è riconosciuta ai vertici in Italia sia per la qualità della ricerca che per l’innovazione nella didattica, come testimoniano gli accordi già siglati per la formazione continua di altri Corpi civili e militari – ha aggiunto il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Daniele Negri – ed entrambi i nostri corsi di laurea (Magistrale in Giurisprudenza e Triennale in Sicurezza e Prevenzione) sono particolarmente indicati per i membri della Guardia di Finanza che intendano investire sulla propria formazione professionale, incrementando così anche le opportunità di carriera. Al contempo, ciò consente anche a noi di confrontarci con chi quotidianamente affronti la sfida dell’applicazione pratica del diritto”.