MASSA FISCAGLIA: Sottrae l’auto in sequestro, denunciato dai Carabinieri

Nell’agosto del 2020 aveva prestato l’auto ad un suo connazionale che era stato protagonista di una violenta reazione ai Carabinieri, i quali lo avevano fermato, dopo un inseguimento, alla guida della sua auto, nonostante non avesse mai conseguito la patente e fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche. All’alt intimatogli dalla pattuglia dei Carabinieri l’extracomunitario M.U., nigeriano 49 enne già noto agli uffici di polizia, aveva reagito dandosi ad una precipitosa, quanto pericolosa, fuga ad alta velocità, andando a collidere con un’auto dei Carabinieri che aveva predisposto un posto di blocco per fermarlo. A quel tempo il conducente fu arrestato e condannato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato del veicolo militare, mentre l’autovettura, di proprietà di un suo connazionale, vista la contestazione di incauto affidamento del mezzo a persona priva di patente di guida, venne sequestrata ed affidata in custodia al proprietario, in attesa delle disposizioni dell’Autorità. Ieri 30 settembre 2021 i Carabinieri di Massa Fiscaglia (Fe), si recavano presso il domicilio di S.A.A., nigeriano 45 enne, al fine di verificare lo stato di conservazione del veicolo in sequestro, ed affidato alla sua custodia, ma rilevavano l’assenza della Ford Focus, i militari chiedevano contezza allo straniero il quale riferiva di non avere idea di dove si trovasse il veicolo. Per questa ragione, l’uomo, custode giudiziale nonché proprietario del veicolo, veniva denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Il nigeriano dovrà ora rispondere del reato avanti al Tribunale estese.

