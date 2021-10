CENTO: Cade da un ponteggio, ferito il titolare di una ditta di Renazzo, sul posto Carabinieri e 118

Ieri sera 30 settembre 2021, dopo le 20, giungeva alla centrale operativa 112 dei Carabinieri di Cento (Fe) una richiesta di ausilio da parte del 118, il cui personale stava intervenendo in via Collari di Renazzo (Fe), presso un capannone industriale, all’interno del quale vi era una persona ferita. Sul posto oltre all’ambulanza e all’elisoccorso, confluiva anche la pattuglia della Stazione Carabinieri di Cento (Fe) la quale accertava che il titolare di una ditta B.A., 55 enne imprenditore del luogo, mentre stava controllando dei lavori di ristrutturazione di un capannone di sua proprietà, cadeva da una impalcatura, riportando diversi traumi. Il ferito veniva soccorso e trasferito, con l’elisoccorso, all’ospedale Maggiore di Bologna ove veniva ricoverato in prognosi riservata. La prima versione dei fatti è stata fornita ai militari dell’Arma, dallo stesso ferito, ancora cosciente al loro arrivo, tuttavia verranno sviluppati ulteriori accertamenti per far luce sull’accaduto.

Navigazione articoli