COMACCHIO: Controlli alla circolazione stradale, due conducenti denunciati dai Carabinieri

Nel corso di questa notte 02 ottobre 2021, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio (Fe), impegnati nell’ambito dei servizi di prevenzione e sicurezza della circolazione stradale, procedevano al controllo di diverse autovetture lungo le arterie principali di comunicazione in Comacchio e Porto Garibaldi. Nel corso delle attività i militari intimavano l’alt ad una Fiat Panda, condotta da F.P., 36 enne portuense, il quale risultava sprovvisto della patente di guida in quanto gli era già stata in passato revocata. Il conducente veniva quindi denunciato per guida senza patente. Verso le due di notte veniva fermata una Nissan condotta dalla 47 enne reggiana L.S., la quale veniva sorpresa alla guida dell’auto in stato di ebbrezza. Oltre alla denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica estense, alla donna è stata sequestrata l’auto ai fini della confisca, essendo stato riscontrato un tasso alcolimetrico superiore a tre volte il massimo consentito.

Navigazione articoli