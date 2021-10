COPPARO: Parcheggia sul posto disabili ed aggredisce una persona, poi fugge, denunciato dai CC

Movimentato episodio ieri pomeriggio 01 ottobre 2021, in via Garibaldi di Copparo (Fe), un cittadino 56 enne del luogo, assegnatario di un posto auto per disabili, trovava lo stallo abusivamente occupato da un’altra autovettura. Non potendo parcheggiare l’uomo chiedeva l’intervento della Polizia Locale, che giunta sul posto provvedeva alla rimozione del veicolo in sosta vietata. Durante le operazioni sopraggiungeva il proprietario del mezzo che aggrediva prima verbalmente gli agenti e poi fisicamente il cittadino che aveva richiesto il loro intervento. Nell’aggressione l’uomo procurava delle lesioni personali al malcapitato (15 giorni di prognosi) e gli agenti erano costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino per interrompere l’azione violenta. L’esagitato, in evidente stato di alterazione, saliva repentinamente sulla propria auto e si dava alla fuga, venendo bloccato poco distante da un’altra pattuglia della Polizia Locale. Sul posto sopraggiungevano in rinforzo le pattuglie dei Carabinieri di Copparo e Tresigallo (Fe). I militari identificato l’aggressore violento per F.D., 51 enne copparese, noto agli uffici di polizia, lo deferivano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. In corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale sullo stato psicofisico del conducente alla guida del mezzo durante la fuga.

