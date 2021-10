CENTO: Ruba nella ditta presso cui lavora e viene scoperto, denunciato dai Carabinieri

Ieri 01 ottobre 2021, i Carabinieri della Stazione di Cento (Fe), intervenivano presso una ditta di autodemolizioni del luogo, in quanto il titolare aveva notato uno dei suoi dipendenti asportare del materiale, che aveva riposto nel bagagliaio della propria auto. Al termine del turno di lavoro l’operaio B.G., 28 enne della zona, usciva dalla ditta e si apprestava a ritornare a casa con la propria autovettura ma la pattuglia dell’Arma effettuava il controllo del veicolo, accertando che nel bagagliaio vi erano effettivamente sei catalizzatori per auto usati ed alcuni cavi di rame, sottratti dal dipendente all’interno del luogo di lavoro. La merce, del valore complessivo di circa 1.300 euro, veniva restituita al legittimo proprietario e l’operaio denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per furto aggravato dalla relazione d’opera.

