CENTO: Amministrative. ballottaggio Accorsi-Toselli il 17 ottobre

“Il voto ha bocciato con chiarezza i cinque anni di immobilismo della giunta di Fabrizio Toselli – scrive Accorsi in una nota – , le centesi e i centesi hanno detto nelle urne in modo esplicito di volere uscire dal pantano senza prospettive in cui si trovano la città e le frazioni.

C’è tanta energia e voglia di costruire un futuro solido e sicuro, e sono certo che al ballottaggio sarà questa idea di città a vincere.

La bassa affluenza ci dice inoltre che c’è tanto malcontento, causato da una politica incapace di agire sui problemi, un segnale preoccupante di cui tutti dobbiamo farci carico.

Mi rivolgo a tutte le donne e a tutti gli uomini che ieri e oggi hanno votato per un’alternativa a Toselli perché confermino questa scelta nelle urne.

Sarò il sindaco di tutte e di tutti e darò ascolto e spazio a ogni idea e proposta, da chiunque provenga, destinata a migliorare questa città alla cui storia sono orgoglioso di appartenere.

Vogliamo cambiare perché oggi più che mai c’è bisogno di attenzione ai bisogni della cittadinanza, delle frazioni, delle imprese e del lavoro.

Ringrazio quante e quanti hanno scelto di darmi fiducia: ho preso un impegno che onorerò fino in fondo.

Un grazie dal cuore ad Attiva, al Partito Democratico e a Cento Si Cura per l’impegno e la passione con cui stanno partecipando a questo voto.

Andiamo avanti con fiducia perché il futuro è adesso”.

