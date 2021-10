+++TENTATIVO DI TRUFFA A RENO CENTESE: Finto carabiniere tenta di entrare in una abitazione+++

Ci segnalano un tentativo di truffa a Reno Centese. Un uomo sui 55/60 anni ed accento emiliano, munito di pettorina grigia con scritta CARABINIERI e cappellino in testa, si è presentato a casa di una persona anziana (che non lo ha fatto entrare) chiedendo di entrare per controllare la “contaminazione” dell’acqua. Dichiara inoltre di essere inviato dal Comune. In strada a bordo di un veicolo Alfa 147 di colore bianco un altro uomo. In questi casi oltre a non far entrare in casa la persona , avvisare la Polizia Locale (0516843190) o i Carabinieri (112) astenendosi da qualsiasi tentativo di avvicinare o fermare le persone. Importante invece annotare e riferire tutti i particolari possibili: Descrizione del soggetto, e se possibile, modello e targa del veicolo sul quale si allontana

