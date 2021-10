VIABILITA’ PER LAVORI DI ASFALTATURA A CENTO IN VIA BOLOGNA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA S. LIBERATA E VIA DEL CURATO

L’Amministrazione Comunale prosegue l’attuazione di una serie di azioni finalizzate al “miglioramento della sicurezza stradale” che vedrà progressivamente coinvolto tutto il territorio comunale attraverso la realizzazione di vari interventi nel capoluogo e nelle frazioni.

In particolare, con specifica ordinanza del Comandante della Polizia Locale , si comunica che da venerdì 8 Ottobre, o in caso di maltempo da lunedì 11 Ottobre fino al termine dei lavori, al fine di eseguire i lavori di asfaltatura a Cento, in via Bologna, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Santa Liberata e la rotatoria con via del Curato, verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri per una durata di circa due giorni, nel tratto di sede stradale privo del cordolo di delimitazione corsia. Inoltre, per una durata di circa un giorno, e comunque fino al termine delle lavorazioni, nel tratto di sede stradale avente il cordolo di delimitazione corsia, per ogni singola corsia e per una durata di mezza giornata lavorativa ciascuna, è istituito un divieto di circolazione stradale a tutti i veicoli, eccetto mezzi operanti in cantiere.

In conclusione, al fine di consentire il transito dei veicoli in sicurezza, a seguito della chiusura dei tratti suddetti, è istituito un divieto di sosta per tutti i veicoli in via Santa Liberata tratto sud, dall’intersezione con via Bologna per tutto il tratto necessario al fine di garantire la sicurezza stradale e la circolazione dei veicoli in sicurezza.