NUOVO CENTRO VACCINALE A CENTO

Cerimonia di chiusura alla Pandurera, fase transitoria in ospedale e trasloco nella nuova sede di viale Jolanda

La campagna di vaccinazione anti-Covid nel territorio di Cento lascia il centro Pandurera e si trasferisce in una nuova sede adibita appositamente allo scopo, in viale Jolanda 19, presso la palazzina dell’ex autostazione degli autobus, ora ristrutturata.

Venerdì 8 ottobre sarà l’ultimo giorno di attività alla Pandurera, attiva dal 1° marzo come centro vaccinale AUSL. Dopo le necessarie operazioni di allestimento e collaudo, la data di inizio delle somministrazioni nella nuova sede, in viale Jolanda, è fissata al 19 ottobre.

In questa fase transitoria, dal 9 al 18 ottobre, sarà operativo un punto vaccinale all’ospedale di Cento, presso il punto prelievi, dove sarà possibile, se necessario, effettuare circa 90 vaccinazioni al giorno in attesa del trasloco nella nuova sede, messa a disposizione dal Comune di Cento in comodato d’uso gratuito all’Azienda USL di Ferrara e aperta appunto dal 19 ottobre.

L’obiettivo è proseguire la campagna vaccinale senza rallentamenti, sia per quanto riguarda la somministrazione delle prime dosi che l’effettuazione dei richiami e delle terze dosi.

Per celebrare questi mesi di onorato servizio alla Pandurera, è prevista una cerimonia di chiusura con ammainabandiera, alle ore 19 di venerdì, alla presenza del personale medico e infermieristico impiegato nelle vaccinazioni, dei volontari che in questi mesi hanno supportato le attività sanitarie, delle autorità locali e della Protezione Civile dell’Alto Ferrarese.