POGGIO RENATICO: Arrestato dai Carabinieri il ladro seriale della “Coop”

Ieri pomeriggio 08 ottobre 2021, i Carabinieri della Stazione di Poggio Renatico (Fe), al termine delle indagini e delle richieste avanzate alla Procura della Repubblica di Ferrara, su ordinanza di custodia cautelare in carcere, rintracciavano ed arrestavano M.M., 22 enne poggese, noto agli uffici di polizia. Il giovane, nel corso dell’ultimo anno, si è reso responsabile di una lunga serie di reati, tra cui 5 furti al supermercato “Coop” di Poggio Renatico (Fe), fatti per cui era stato più volte denunciato in stato di libertà ed una volta anche arrestato in flagranza, ed inoltre anche responsabile di una serie di reati commessi in Ferrara, per i quali era stato deferito in stato di libertà. Visti i gravi indizi di colpevolezza e la frequente reiterazione della condotta illecita, il GIP del Tribunale estense ne disponeva la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo che si terrà col rito ordinario nel capoluogo. Dopo le formalità di rito i Carabinieri trasferivano il 22 enne al carcere ferrarese di via dell’Arginone.

Navigazione articoli