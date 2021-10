ARGENTA: Guasto alla torre idrica, cortili allagati, Hera, VVF, Carabinieri e Sindaco sul posto

Ieri sera 08 ottobre 2021, verso le 22.30, alla centrale operativa 112 dei Carabinieri di Portomaggiore (Fe) pervenivano più segnalazioni di cittadini allarmati da una grave perdita d’acqua dalla torre idrica dell’acquedotto Hera di Argenta, posto al margine della strada Ferrara/Consandolo in località Benvignante. Si trattava di residenti che lamentavano l’allagamento dei loro cortili e di alcuni automobilisti in transito, preoccupati per la pericolosità causata dall’enorme quantità d’acqua sulla sede stradale. Sul posto venivano fatti confluire i Vigili del Fuoco, una pattuglia dei Carabinieri di Ostellato e personale tecnico della società Hera, che constatava l’effettiva rottura di una tubatura principale della torre idrica, con copioso sversamento d’acqua che andava ad interessare le proprietà cortilive delle abitazioni adiacenti. Per evitare ulteriori danni e conseguenze si rendeva necessario abbattere un muro di contenimento dell’area dell’acquedotto, per permettere all’acqua di defluire verso le aree agricole circostanti anziché verso la strada e le abitazioni, mettendo in sicurezza le proprietà private. Gli operatori dell’Hera provvedevano alla riparazione del guasto/perdita e a ripristinare il servizio idrico. Sul posto giungeva anche il sindaco di Argenta per verificare l’accaduto.

Navigazione articoli