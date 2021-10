PISCINA DI CENTO: INTESA TRA NUOVA SPORTIVA ED ACQUA TIME

Ieri, 8 ottobre, si è tenuto presso il Comune di Cento, alla presenza dell’Assessore allo Sport Simone Maccaferri, l’incontro tra Nuova Sportiva ed Acqua Time per concordare modalità e costi del noleggio delle corsie presso la piscina di Cento.

Grazie a questa intesa, gli atleti centesi iscritti ad Acqua Time potranno tornare nella piscina comunale gestita da Nuova Sportiva ssd a r.l. per gli allenamenti dal prossimo lunedì 18 ottobre (come richiesto dalla stessa Acqua Time) in tutti i giorni della settimana ad orari stabiliti per riprendere gli allenamenti in vista della stagione agonistica 2021 22.

L’Amministrazione Comunale, che si è fatta parte attiva per coadiuvare la negoziazione, esprime soddisfazione per questo accordo raggiunto grazie alla disponibilità delle parti a ricercare una soluzione per gli atleti centesi, e ringrazia pertanto per il positivo spirito di collaborazione che si auspica possa andare sempre crescendo.