“RisorgiCento” ringrazia gli elettori Centesi

“RisorgiCento” ringrazia tutti coloro che hanno accordato la preferenza al nostro candidato sindaco, il dott. Flavio Tuzet, e ai membri della nostra lista.

Il risultato va serenamente accettato in quanto frutto della responsabile scelta democratica degli elettori e ci servirà di sprone per migliorarci ancora.

Lasciamo in eredità al futuro sindaco il nostro programma che teneva conto delle tante richieste dei nostri concittadini, auspicando che alcuni dei punti che avevamo messo nel nostro progetto di governo possano essere accolti dalla nuova amministrazione, a cui auguriamo buon lavoro in quanto dovrà operare per il bene di tutti.

Sollecitati da più parti a farlo, intendiamo non dare indicazioni di voto, lasciando ai nostri elettori la facoltà di esprimersi liberamente nel ballottaggio di domenica prossima. Il Gruppo di RisorgiCento