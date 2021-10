Accensione anticipata degli impianti di riscaldamento. Da lunedì 11 ottobre 2021, dalle ore 5.00 alle 23.00 (massimo 7 ore al giorno)In deroga a quanto previsto dall’ art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, con ordinanza sindacale n. 79 dell’11/10/2021 si autorizza l’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dal giorno lunedì 11 ottobre 2021, ordinando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00.Si invita pertanto la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura prevista di:- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Navigazione articoli