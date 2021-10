CONTRASTO AL “ SOMMERSO DA LAVORO”: LA GUARDIA DI FINANZA DI FERRARA SCOPRE 11 LAVORATORI “IN NERO” E SANZIONA QUATTRO IMPRESE. DUE I PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA ADOTTATI

Sono undici i lavoratori “in nero” scoperti dai finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara

nel corso dei controlli eseguiti per contrastare forme di lavoro “sommerso”. Ai titolari delle

quattro imprese non in regola con la normativa sul lavoro è stata applicata la c.d.

“maxisanzione” (che va da 1.800 euro 10.800 euro per ciascun lavoratore non dichiarato).

A due imprese è stato notificato anche il provvedimento di chiusura.

Dieci degli undici lavoratori “in nero” sono stati scoperti dai finanzieri della Tenenza di

Comacchio. In un solo controllo effettuato presso un ristorante dell’argentano sono stati

individuati cinque dipendenti (su sei) senza alcun contratto e altri tre in un ristorante della

zona di Ostellato. I due locali, entrambi gestiti da ferraresi, sono stati segnalati per il

relativo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che l’Ispettorato

Territoriale del Lavoro di Ferrara ha già eseguito in attesa della regolarizzazione dei

lavoratori (la sanzione scatta quando i lavoratori irregolari impiegati superano il 20% del

totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro). In un laboratorio tessile dell’argentano

gestito da un cittadino cinese due sono i lavoratori “in nero” accertati (anch’essi di etnia

cinese), di cui uno è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per essere entrato illegalmente

nel territorio dello Stato privo di documenti (allo stesso è stato già notificato il decreto di

espulsione). Contestualmente, il datore di lavoro, è stato denunciato per aver occupato

alle proprie dipendenze il connazionale privo del permesso di soggiorno.

Anche i finanzieri della Compagnia di Ferrara nel corso delle attività di controllo economico

del territorio hanno verbalizzato il titolare cinese di un salone di bellezza per uomini della

città estense, per aver impiegato un connazionale privo di regolare contratto di

assunzione.

L’attività della Guardia di Finanza in questo periodo emergenziale è finalizzata ad

assicurare il presidio di legalità per contrastare i fenomeni evasivi più gravi e insidiosi, fra

i quali anche lo sfruttamento della manodopera irregolare o “in nero”, sia in danno del

tessuto imprenditoriale che opera rispettando le norme fiscali e contributive, sia delle fasce

di cittadini più deboli.

