COMACCHIO: COLTIVA 30 PIANTE DI “MARIJUANA” SU TERRENO DEMANIALE – ARRESTATO

Nella notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Comacchio, hanno tratto in arresto N. L., un 60enne comacchiese, per la coltivazione di 30 piante di “cannabis indica”, realizzata su un terreno demaniale in località San Giuseppe, nei pressi della Via Romea. Scoperta la piantagione, i militari hanno indagato per risalire a chi ne fosse il responsabile, ed appostandosi nei pressi del campo, hanno finalmente sorpreso l’uomo mentre, a notte fonda, si dedicava alla raccolta della marijuana ormai matura. Dalla perquisizione dell’abitazione sono emersi alcuni grammi di droga già raccolta, nonché un bilancino di precisione probabilmente utilizzato per dosare lo stupefacente. L’Autorità Giudiziaria estense ha disposto per N.L. gli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Navigazione articoli