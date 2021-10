‘ Cento in AZIONE’ INTERVIENE SUL BALLOTTAGGIO NEL COMUNE DI CENTO

Spettabile Area Centese,

buon pomeriggio, sono il Sig. Lodi Leonardo, segretario della sezione di Cento (FE) del partito di AZIONE .Scusandomi del disturbo, Vi invio il nostro comunicato ufficiale in merito al ballottaggio che si è venuto a manifestare a Cento.

Con questo scritto si vuole rendere pubblico il nostro pensiero sulla situazione in essere a Cento, in modo tale che i nostri sostenitori e tutta la cittadinanza possa comprendere la nostra guida.Pertanto si dà il nulla osta alla sua pubblicazione sulla vostra testata giornalistica di appartenenza.

Si chiede di aggiungere al presente comunicato che la Sezione di Cento di AZIONE è aperta a tutti i cittadini che si vogliano impegnare per il bene comune, iscrivendosi alla stessa, diventando soci.

AZIONE INTERVIENE SUL BALLOTTAGGIO NEL COMUNE DI CENTO

Fra pochi giorni gli elettori centesi saranno chiamati all’importante scelta del Sindaco che dovrà guidare il nostro Comune per i prossimi cinque anni. Saranno anni fondamentali per la nostra città, in cui si dovranno cogliere tutte le opportunità di ripartenza e sviluppo che verranno favoriti dall’applicazione del PNRR, e superare le numerose difficoltà che molti hanno avvertito non solo per effetto della pandemia, ma anche per talune scelte amministrative discutibili o quanto meno non sempre pienamente condivisibili. È tempo che le persone più capaci e competenti si mettano a disposizione della comunità con generosità e dedizione.

Anche la neo costituita Sezione centese di Azione, che in poche settimane ha già raccolto diverse decine di iscritti e sostenitori, intende riproporre anche a Cento il messaggio lanciato da Carlo Calenda con la sua proposta politica che a Roma ha raccolto un’importante fetta di consenso e richiamare i valori fondanti di questo nuovo movimento politico, come il merito e la competenza. Per questi motivi, e soprattutto perché Azione ha sempre fatto della capacità amministrativa un proprio vessillo, ritiene che la città di Cento abbia sprecato fino ad oggi troppe opportunità e che serva dunque un decisivo cambio di passo. In coerenza con quanto affermato, Azione ritiene che il candidato che è più in grado di interpretare questi principi sia Edoardo Accorsi e pertanto si esprime in suo favore per l’imminente ballottaggio, invitando tutti i propri iscritti e simpatizzanti ad andare a votare e a tenere in considerazione questa indicazione nell’ambito della propria libera scelta.

