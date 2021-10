PIEVE DI CENTO: sabato 16 inaugurazione dei nuovi appartamenti comunali situati in via delle Mondine 7

Domani, Sabato 16 ottobre alle ore 16.00 si terrà l’inaugurazione dei nuovi appartamenti comunali situati in via delle Mondine 7. L’evento si svolgerà nel parco della Casa della Musica (via S. Mastellari 4/a) che si trova in prossimità della nuova palazzina mentre il taglio del nastro avrà luogo davanti agli appartamenti Acer.Dopo il taglio del nastro sarà possibile, previa verifica del Green Pass, visitare i nuovi alloggi. Parteciperanno: Alessandro Alberani, presidente di Acer BolognaLuca Borsari, sindaco di Pieve di CentoErika Ferranti, sindaca del Comune di Bentivoglio e sindaca delegata dell’Unione Reno Galliera alle politiche sociali, dell’istruzione, abitative e giovanili Luca Lelli, sindaco di Ozzano dell’Emilia ed ex consigliere Metropolitano con delega alle politiche abitative A seguire si svolgerà un evento musicale a cura di Euro Target – Centro Auto Multimarche con i gruppi UNTRIO e DELLAI e dalle 19.15 Dj set con SIR-K.

