Durante un posto di controllo effettuati dai Carabinieri di Copparo una settimana fa, un uomo alla guida di una Fiat Punto si era dato alla fuga eseguendo diverse manovre rischiose in mezzo al traffico e riuscendo a dileguarsi. I militari della Stazione, al termine delle indagini svolte, hanno identificato il soggetto in A.M., 33enne di Copparo, denunciandolo per resistenza a Pubblico Ufficiale e sequestrandogli l’auto, per la confisca.

