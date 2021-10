ELEZIONI CENTO, CARDI (LEGA): “CONGRATULAZIONI A EDOARDO ACCORSI, DALLA LEGA OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA”

“Buon lavoro e congratulazioni ad Edoardo Accorsi, nuovo sindaco di Cento. La Lega torna in consiglio comunale, col capogruppo Alex Melloni, e continuerà a farsi portavoce dei centesi in modo ancora più incisivo. Continuiamo giorno dopo giorno a radicarci sul territorio, con una nuova squadra di 50 tra militanti e sostenitori. La nostra sarà un’opposizione costruttiva ma, quando sarà necessario, non faremo sconti. Spiace che qualcuno arrivato terzo, per puro egoismo, abbia scelto di consegnare il Comune alla sinistra. Grazie a Fabrizio Toselli per quanto fatto in questi anni e a tutti i candidati per l’impegno profuso in questa campagna elettorale.”

È quanto dichiara il coordinatore comunale della Lega, Luca Cardi.