BASKET: domenica 24 si gioca alla Milwaukee Dinelli Arena TRAMEC CENTO – BENACQUISTA LATINA BASKET

Incontro fissato a domenica ore 18.00 alla Milwaukee Dinelli Arena di Cento, capienza 60% quindi con l’ingresso accessibile a 1200 persone.

ALESSANDRO LIVRERI : “Confermiamo come nel video pubblicati nei social, che i tifosi oltre la card dell’abbonamento, hanno ricevuto anche la sciarpa con il QR code, un’iniziativa innovativa e che riempirà ancor di più il palazzetto con i colori biancorossi”

COACH MECACCI : “Giocheremo una partita contro una squadra che ha caratteristiche opposte rispetto a Verona, considerando che ha una coppia di guardia straniere, anche se Daumbrauskas non ha esordito, ha due lunghi che di solito giocano insieme, di cui uno è un tiratore, aggiunto al fatto di avere una panchina fatta di esperienza, fisicità e giovani interessanti.

Essendo diversa, avremo una approccio tattico differente, considerando essere la terza partita casalinga, che usciamo da una vittoria importante, ci teniamo a fare bene soprattutto a livello di atteggiamento, voglio vedere una squadra che riesce a fare meno up & down durante la partita”.

YANKIEL MORENO : “Mi sento meglio ogni giorno di più, la ripresa non è stata facile dopo il Covid, ma il coach mi ha aspettato, fisicamente e mentalmente.

E’ un campionato difficile, domenica contro Latina proveremo a confermarci, con lo stesso spirito e approccio messi in campo con Verona. Dalla nostra avremo sicuramente maggiore fiducia e consapevolezza.

MATTEO FRANCESCHINI (Club Manager) : “Siamo contenti di potere dire che in campo durante l’intervallo, grazie alla collaborazione della Polisportiva Centese – Settore Rosa, entreranno in campo loro e il nostro settore marketing Valentina Brunetti e Alessandro Livreri per ricordare che ottobre è il mese rosa, per la prevenzione dei tumori al seno.

Per Cento Roster al completo, la partita sarà visibile sulla piattaforma LNP PASS.