Il Prefetto Michele Campanaro saluta il Questore Cesare Capocasa in procinto di lasciare Ferrara

Incontro di commiato prima di assumere la guida della Questura di Ancona

Il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto stamane a Palazzo don Giulio d’Este il Questore Cesare Capocasa, per un saluto di commiato dopo la sua recente nomina a Questore di Ancona.

Nell’occasione, il Rappresentante del Governo ha formulato al dottor Capocasa i migliori auguri per un futuro sempre più ricco di soddisfazioni, giusto coronamento del prezioso lavoro svolto come infaticabile servitore dello Stato nei venti mesi di permanenza a Ferrara, sottolineandone le doti umane e professionali che hanno consentito il raggiungimento di risultati operativi di indiscusso valore. Il Prefetto Campanaro, in particolare, ha manifestato “personali e convinti sentimenti di stima e amicizia nei confronti del Questore, insieme con la riconoscenza per la leale e proficua collaborazione, per l’appoggio pieno e altamente qualificato e per la grande professionalità, qualità tutte che caratterizzano il dottor Capocasa. Un approccio di lavoro che, in provincia di Ferrara, ha contribuito al perseguimento dell’interesse generale, testimoniando la concreta presenza delle Istituzioni sul territorio, per garantire la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile”.