RENO CENTESE: Rotta una condotta del gas durante i lavori stradali. Evacuate 4 abitazioni

Questo pomeriggio verso le 15.00 a Reno Centese, in via Chiesa all’altezza del civico 41, un’azienda che stava svolgendo dei lavori ha accidentalmente rotto una tubatura del gas. Sul luogo sono arrivati immediatamente la polizia locale e i vigili del fuoco. L’area è stata delimitata e squadre Hera sono state allertate per riparare il guasto e mettere la zona in sicurezza. Cautelativamente si è deciso di evacuare quattro abitazioni situate nei pressi della fuoriuscita di gas. Il Sindaco si trova sul posto, dove sono in arrivo anche due mezzi della protezione civile, per fornire assistenza alla cittadinanza.

foto da Protezione Civile Cento