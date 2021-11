FERRARA: ancora un arresto per spaccio di cocaina in città.

Proseguono le attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti messe in atto dai Carabinieri di Ferrara: nella tarda serata di ieri, in Via Grillenzoni, è stato arrestato un uomo residente in città, S.G. 26enne disoccupato, colto in possesso di 6 dosi di cocaina, confezionate in palline, e della somma di circa 300 Euro in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dello spaccio. La droga ed il contante sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

COPPARO: vuole acquistare un cucciolo tramite annunci online e viene truffata.

Una donna di Copparo aveva deciso di acquistare un cucciolo di cane, trovando il prescelto tramite un annuncio su un famoso sito di acquisti online; dopo avere contattato l’inserzionista, si era accordata per il versamento di una caparra di 400 Euro su postepay a cui, alla consegna del cucciolo, avrebbe dovuto aggiungere, a saldo, ulteriori 500 Euro. Purtroppo, ricevuta la caparra, l’inserzionista si era volatilizzata con il denaro. La vittima aveva quindi sporto denuncia presso i Carabinieri di Copparo che, in data odierna, hanno finalmente identificato l’autrice della truffa in C.I., donna 46enne residente a Bologna, che dovrà rispondere di quanto commesso dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.