La Castagnata di San Pietro

Sabato 13 novembre torna la tradizionale Castagnata della Parrocchia di San Pietro: alle ore 20.45 presso il Teatrino parrocchiale si potranno gustare le caldarroste e la cosiddetta “brazadela” (ciambella) accompagnata con ottimo vino rosso e mandarini. Non mancherà la Tombola ad animare la serata e la Lotteria a Premi per i più piccoli. Prenotazioni entro venerdì 12 novembre, tramite mail a parrocchiasanpietrocento@gmail.com oppure Tel. 051/902302 o direttamente in canonica da Antonio. Alla serata parteciperà anche il nuovo parroco, don Paolo Marabini: un’occasione per stare insieme a tutta la comunità festeggiando San Martino.

