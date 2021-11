“CARDI E MELLONI (LEGA): PRESIDENZA CONSIGLIO A ORGOGLIO CENTESE FRUTTO DI UN ACCORDO PRE-ELETTORALE”

“La scelta della sinistra di affidare la Presidenza del Consiglio Comunale al gruppo “Orgoglio Centese” è un affronto ai centesi. Non pensiamo che chi ha votato Accorsi lo abbia fatto con la speranza che a ricoprire la seconda carica istituzionale della città fosse poi una persona eletta nella lista di Marco Pettazzoni. Il buon senso avrebbe voluto che a ricoprire l’incarico fosse un consigliere di maggioranza, la sinistra ha invece preferito onorare quello che evidentemente era un patto politico pre-elettorale consegnando una poltrona allo schieramento di Pettazzoni, decisivo per la loro vittoria.

Orgoglio Centese ha gettato la maschera e si è mostrata per quello che è: una lista con a capo persone che inizialmente si professavano come “il vero centrodestra” ma che poi non si sono fatte scrupoli, per inseguire poltrone e personalismi, a schierarsi apertamente a fianco del Partito Democratico.” A dirlo sono il coordinatore comunale della Lega, Luca Cardi, e il capogruppo in consiglio comunale Alex Melloni.